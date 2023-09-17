Россия и Китай подпишут соглашение о сотрудничестве по станции «Снежинка»

Россия и Китай собираются подписать соглашение о сотрудничестве по арктической станции «Снежинка». Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, его цитирует РИА Новости.

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Представитель внешнеполитического ведомства заверил, что планы по созданию станции по-прежнему обсуждаются сторонами по мере того, как строительство объекта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продолжается.

По словам собеседника агентства, наибольший интерес к проекту проявляет китайская сторона. Корчунов указал, что строительство станции обсуждалось во время очередного раунда российско-китайских консультаций по Арктике, проходившего 7 сентября.

«С китайской стороной согласован проект соответствующего соглашения о сотрудничестве, ведется проработка сроков и места его подписания», — добавил он, отметив, что к проекту смогут присоединиться все научные и образовательные организации, а также китайские компании.