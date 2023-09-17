$96.63+0.47103.04-0.19

МИД: Россия может надёжно обеспечить безопасность Севморпути без чужой помощи

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Россия сама может надёжно обеспечить безопасность Северного морского пути и его инфраструктуры.

МИД РФ оценил вероятности допуска кораблей КНР к Северному морскому пути
© РИА Новости

«Исходим из того, что Россия способна самостоятельно надежно обеспечить безопасность Севморпути и его инфраструктуры на долгосрочную перспективу», — цитирует посла РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал опасения ряда экспертов о возможном возникновении вопроса о допуске китайских военных кораблей к маршруту СМП.

Путин дал поручения по расширению Транссиба и развитию Северного морского пути

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал расширять Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути.

1