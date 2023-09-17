МИД РФ оценил вероятности допуска кораблей КНР к Северному морскому пути

МИД: Россия может надёжно обеспечить безопасность Севморпути без чужой помощи
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Россия сама может надёжно обеспечить безопасность Северного морского пути и его инфраструктуры.
«Исходим из того, что Россия способна самостоятельно надежно обеспечить безопасность Севморпути и его инфраструктуры на долгосрочную перспективу», — цитирует посла РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал опасения ряда экспертов о возможном возникновении вопроса о допуске китайских военных кораблей к маршруту СМП.
Ранее российский лидер Владимир Путин призвал расширять Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути.