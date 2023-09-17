В МИДе заявили о мерах против усиления НАТО в Арктике
Россия отреагирует на военное усиление НАТО на территории Арктики. Об этом сообщил МИД РФ Николай Корчунов.
Он отметил, что курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе свидетельствует о превалировании в Североатлантическом альянсе силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран.
По словам Корчунова, в зависимости от обстановки Россия будет принимать меры, в том числе превентивного характера. Данные меры будут вытекать из задач, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в рамках Концепции внешней политики, а также Стратегии развития Арктической зоны России.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику. Министр напомнил, что Россия всегда отмечала: в данном регионе нет вопросов, которые требовалось бы решать через проецирование военной силы.