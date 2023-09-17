В МИДе заявили о мерах против усиления НАТО в Арктике

Россия отреагирует на военное усиление НАТО на территории Арктики. Об этом сообщил МИД РФ Николай Корчунов.

Он отметил, что курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе свидетельствует о превалировании в Североатлантическом альянсе силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран.

По словам Корчунова, в зависимости от обстановки Россия будет принимать меры, в том числе превентивного характера. Данные меры будут вытекать из задач, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в рамках Концепции внешней политики, а также Стратегии развития Арктической зоны России.