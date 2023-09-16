Небензя: Лавров и Зеленский могут очно встретиться на заседании СБ ООН

«Ларвов примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Зеленский», — заявил Небензя. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что СБ ООН пройдет как очередное «шоу» с президентом Украины в главной роли. По словам Небензи, никакого результата заседание не принесет, так как в нем будет участвовать Владимир Зеленский.