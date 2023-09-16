В МИД РФ прокомментировали приговор суда США россиянину Клюшину

«Расцениваем недавнее решение окружного суда в Бостоне приговорить российского гражданина Владислава Клюшина, признанного ещё в феврале этого года присяжными виновным в кибермошенничестве, к девяти годам тюрьмы и многомиллионной компенсации как политически мотивированное», — заявили в министерстве.