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Ким Чен Ыну показали спецвыпуск журнала "Корея" о визите его деда в СССР

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время его визита в российский регион специальный выпуск журнала "Корея" за 1984 год, посвященный приезду в СССР бывшего северокорейского вождя Ким Ир Сена.

Ким Чен Ыну показали спецвыпуск журнала "Корея" о визите его деда в СССР
© globallookpress.com

Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

телеграм-канал "ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z"

"Показал глубокоуважаемому товарищу Ким Чен Ыну спецвыпуск журнала "Корея" за 1984 год. Журнал посвящен визиту великого вождя товарища Ким Ир Сена в СССР, есть в нем и фотолетопись посещения Хабаровского края", - говорится в посте.

телеграм-канал "ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z"
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