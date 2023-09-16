Ким Чен Ыну показали спецвыпуск журнала "Корея" о визите его деда в СССР

"Показал глубокоуважаемому товарищу Ким Чен Ыну спецвыпуск журнала "Корея" за 1984 год. Журнал посвящен визиту великого вождя товарища Ким Ир Сена в СССР, есть в нем и фотолетопись посещения Хабаровского края", - говорится в посте.