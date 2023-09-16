Антонов обратился к США насчет восстановления зерновой сделки

Россия неоднократно заявляла, что дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы открыта, США же следует перейти к реальному снятию санкционных барьеров, а не тиражировать пустые инсинуации. Такое мнение выразил в пятницу посол России в Соединенных штатах Анатолий Антонов.

"Местные чиновники, занимаясь мифотворчеством, в очередной раз перекладывают с больной головы на здоровую. Россия неоднократно, в первую очередь на высшем уровне, подчеркивала, что дверь для восстановления работы черноморской инициативы остается открытой. Необходимо лишь обеспечить законные требования российской стороны по строгому выполнению взаимоувязанных стамбульских договоренностей", - заявил дипломат, чьи слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Он напомнил, что данные соглашения включают в себя не только "украинскую" часть, но и не менее важный меморандум Россия - ООН о продвижении отечественного продовольствия и удобрений на глобальные рынки".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты сейчас не усматривают возможности оперативного возвращения к черноморской зерновой сделке, так как Москва меняет свои требования в этой области. По версии Салливана, это говорит об "отсутствии желания позволить зерну свободно поступать" на мировые рынки.