Стало известно о стремлении Запада возвести железный занавес вокруг России

Разъяснения Еврокомиссии (ЕК) относительно запрета на ввоз российскими гражданами личных вещей на территорию Евросоюза (ЕС) направлены на возведение железного занавеса вокруг РФ. Об этом исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он назвал цель введения запрета на прямое авиасообщение, ужесточения визовой практики.

«Все это направлено на возведение такого железного занавеса», — указал политик.

По мнению Логвинова, Запад стремится создать «железный занавес» и по отношению к другим странам.