Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с прогулки. Так он ответил на слухи о своей болезни и смерти.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», – прокомментировал Рамзан Кадыров.

На протяжении последних двух дней с подачи ряда находящихся за пределами России иностранных агентов появилась информация о том, что якобы глава Чечни находится в больнице, где лечит почки.

Более того, даже появлялась информация о том, что Рамзан Кадыров якобы скончался.