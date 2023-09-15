Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР

«Заместитель председателя Совета безопасности по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения. Дмитрий Медведев ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников», – рассказал Осипов.