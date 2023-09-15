Два депутата Госдумы решили сдать мандаты

Депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» (ЕР) Сергей Сокол и Игорь Кастюкевич подали заявления о сложении депутатских полномочий. Об этом говорят документы, опубликованные на сайте Госдумы.

Согласно данным проектов постановлений, комиссия Госдумы России по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера поддержала заявления политиков о сдаче мандатов.

Вопрос о снятии полномочий с двух депутатов нижняя палата российского парламента рассмотрит в осеннюю сессию 19 сентября.