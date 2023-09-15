МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Северной Македонии
Россия ответит на высылку трех дипломатов из Северной Македонии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что 12 сентября Северная Македония без объяснения причин объявила персонами нон грата трех дипломатов посольства РФ в Скопье.
«Констатируем, что северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения», — сказала Захарова.
По ее словам, в РФ решение о высылке дипломатов расценивают «как неуместное желание Скопье в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой "российской угрозой"». На этом фоне Захарова пообещала, что Москва «не оставит без ответа этот безответственный и враждебный выпад» властей Северной Македонии.