МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Северной Македонии

«Констатируем, что северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения», — сказала Захарова.

По ее словам, в РФ решение о высылке дипломатов расценивают «как неуместное желание Скопье в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой "российской угрозой"». На этом фоне Захарова пообещала, что Москва «не оставит без ответа этот безответственный и враждебный выпад» властей Северной Македонии.