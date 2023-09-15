В МИД России отреагировали на угрозы Киева в адрес российских журналистов

Москва возмущена угрозами расправы в адрес российских журналистов, государственных и общественных деятелей со стороны киевского режима. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"В России возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который с попустительства своих западных спонсоров распространяет угрозы расправой в адрес российских журналистов, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей. Официальный представитель сил территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло (гражданство США) выступил с заявлениями, в которых содержатся прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, государственных и общественных структур, участвующих в освещении хода специальной военной операции", - указали в министерстве.
Компетентные органы изучают факты подстрекательства к убийствам и терроризму со стороны украинских деятелей для принятия надлежащих мер, добавили в ведомстве.
Россия будет добиваться адекватной оценки профильными структурами угроз Киева расправой в адрес журналистов и государственных деятелей.