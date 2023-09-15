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МИД РФ возмущен в связи с угрозами расправы в адрес журналистов со стороны Украины

Москва возмущена угрозами расправы в адрес российских журналистов, государственных и общественных деятелей со стороны киевского режима. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД России отреагировали на угрозы Киева в адрес российских журналистов
© РИА Новости

"В России возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который с попустительства своих западных спонсоров распространяет угрозы расправой в адрес российских журналистов, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей. Официальный представитель сил территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло (гражданство США) выступил с заявлениями, в которых содержатся прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, государственных и общественных структур, участвующих в освещении хода специальной военной операции", - указали в министерстве.

Компетентные органы изучают факты подстрекательства к убийствам и терроризму со стороны украинских деятелей для принятия надлежащих мер, добавили в ведомстве.

Россия будет добиваться адекватной оценки профильными структурами угроз Киева расправой в адрес журналистов и государственных деятелей.