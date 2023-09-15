Захарова заявила о неприемлемой ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США

"США, являясь единственным государством - членом ООН, не ратифицировавшим Конвенцию о правах ребенка, цинично используют детскую проблематику для дискредитации других государств и оказания давления на них, однако сами довели ситуацию внутри страны до неприемлемого с точки зрения международных стандартов уровня", - сказала она.