Россия удовлетворила запрос США на посещение Гершковича

Рябков: РФ удовлетворила запрос США на посещение Гершковича
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона удовлетворила запрос США на посещение журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я упоминал о запросе на посещение Гершковича, и тогда этот запрос был удовлетворен. В настоящее время нового нет», — пояснил Рябков.
До этого газета The Wall Street Journal писала, что США могут обменять политика Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) на заключенных на Западе россиян.
В рамках многостороннего обмена заключенными между РФ и Западом могут быть освобождены и другие российские оппозиционеры, а также журналист WSJ Эван Гершкович.
Журналиста американского издания арестовали в конце марта, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье УК РФ о шпионаже, если его вину докажут.
Адвокаты Гершковича направили жалобу на решение о продлении ареста на три месяца.