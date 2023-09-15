В Кремле прокомментировали требование США открыть Лачинский коридор

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва продолжает работать с Баку и Ереваном по вопросу Лачинского коридора.

На вопрос журналиста, как в Кремле оценивают заявления США с просьбой открыть Лачинский коридор, Песков отметил, что Москва и дальше будет продолжать работу в этом направлении.

«Российская сторона последовательно продолжит свою работу. И с Баку и с Ереваном. ... Совсем недавно поступила первая партия гуманитарной помощи… Мы будем продолжать работать, сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются с двумя сторонами», — отметил Песков.