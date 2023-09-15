Пока ООН призывает Россию вернуться к зерновой сделке, Украина прямо утверждает, что никогда не согласится на ее возобновление с участием Москвы . Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров , пишет РИА Новости.

По словам главы МИД, сейчас представители объединенных наций пытаются убедить российских дипломатов, что с их предложениями о продлении сделки «все будет хорошо». При этом организация игнорирует позицию Киева, который не намерен возвращаться к ее выполнение ни при каких условиях.