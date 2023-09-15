Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Путин и Лукашенко регулярно контактируют. В этом году они встречаются уже в седьмой раз. Предыдущие шесть встреч также проходили на территории России, последняя из них состоялась в конце июля в двухдневном формате. Тогда главы двух соседних государств провели переговоры в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне, посетили Кронштадтский морской собор, Музей военно-морской славы и остров Валаам.