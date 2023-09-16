Песков: усиление антиковидных мер в Кремле не планируется

В Кремле пока не планируется усиление антиковидных мер безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, специалисты следят за ростом заболеваемости по РФ.
«Пока сигналов на этот счет от наших медиков не было. Но заболеваемость растет», — сообщил Песков в беседе с teelgram-каналом Shot.
По его словам, в Кремле следят за обстановкой и ожидают рекомендации специалистов.
Ранее стало известно, что в доме правительства РФ с 18 сентября введут масочный режим. Пресс-служба ведомства отметила, что личные контакты между работниками будут ограничены, а число зарубежных и внутрироссийских командировок членов кабмина сокращено, передает «Национальная служба новостей».