Песков: усиление антиковидных мер в Кремле не планируется

В Кремле пока не планируется усиление антиковидных мер безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, специалисты следят за ростом заболеваемости по РФ.

«Пока сигналов на этот счет от наших медиков не было. Но заболеваемость растет», — сообщил Песков в беседе с teelgram-каналом Shot.

По его словам, в Кремле следят за обстановкой и ожидают рекомендации специалистов.