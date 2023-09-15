Лавров: Россия готова общаться с посланником Ватикана по ситуации вокруг Украины

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия выражает свою готовность общаться с посланником Ватикана по мирному урегулированию украинского конфликта.

По словам Лаврова, посланник Ватикана планирует приехать в Россию с официальным визитом.

«Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать», — подчеркнул он.