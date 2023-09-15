Патрушев: РФ стала центром притяжения для тех, кто готов бороться с паразитизмом Запада

Россия стала центром притяжения для всех, кто намерен противостоять паразитизму Запада, большинство государств готовы к совместной работе в этом направлении, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью журналу "Разведчик".

"Россия стала центром притяжения для всех, кто готов противостоять паразитизму Запада, поскольку мы предлагаем альтернативный путь", - сказал он.

Видео дня

По его словам, основные параметры этого пути отражены в новой редакции Концепции внешней политики РФ.

Как указал Патрушев, Россия открыта для сотрудничества со всеми конструктивно настроенными странами, общественными и политическими силами, желающими сообща двигаться по пути развития, закладывая основы нового, подлинного демократического многополярного мироустройства.

"Большинство государств готовы к совместной работе в этом направлении", - подчеркнул он.

По мнению секретаря Совбеза РФ, сейчас человечество вошло в переломную эпоху, новый период мировой истории: происходит окончательный слом "западноцентричного колониального миропорядка", в основе которого - грабительская по своей природе модель цивилизации.

"В рамках этой модели узкая группа государств выстроила пирамиду, утвердившись на ее вершине и наделив себя исключительными полномочиями, - считает он. - По сути, мы имеем дело с многоуровневой паразитической надстройкой глобального масштаба".

Патрушев отметил, что слово "паразит" переводится с греческого как "нахлебник".

"В Древней Греции так называли мошенников, которые втирались в доверие к состоятельным согражданам и с помощью хитрости, а нередко и силы захватывали контроль над их домами. Именно таким манером действовали и западные державы, обеспечивая себе доминирование и не гнушаясь при этом самыми жестокими и бесчеловечными методами", - указал он.

Майская встреча высоких представителей по безопасности

По словам секретаря Совбеза, прямым свидетельством такого настроя стала XI международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проведенная в России 23–25 мая текущего года. Несмотря на то, что она проходила в непростой международной обстановке, в условиях неприкрытого давления, когда послы США, Англии и Франции пытались заставить ее участников отказаться от поездки в РФ, в ней участвовали делегации из 101 страны мира и шести международных организаций. При этом "такие враждебные действия [Запада] ни для кого не стали неожиданностью", отметил Патрушев, обратив внимание на то, что "Запад не признает форматы, организованные без его лидирующей роли, а также двустороннее и многостороннее взаимодействие, основанное на равенстве и международном праве".

Секретарь СБ РФ указал на то, что в своих выступлениях участники встречи высоких представителей подчеркивали, что турбулентность процессов в современном мире является прямым следствием стремления коллективного Запада и глобальных транснациональных корпораций повернуть вспять процесс восстановления равновесия и справедливости. Кроме того, "красной нитью" проходил тезис о том, что важнейшим принципом международных отношений должно стать взаимное уважение и безусловное признание права других выбирать свой путь развития, свое социальное, политическое и экономическое устройство, добавил Патрушев.

Встречи секретарей совбезов в формате Россия - Центральная Азия

Как отметил Патрушев, еще одним примером, подтверждающим готовность большинства государств работать над развитием демократического многополярного мироустройства, стало первое совещание секретарей совбезов России и стран Центральной Азии, состоявшееся 23 июня в Алма-Ате.

"На нем речь в основном шла о том, как совместно бороться с последствиями неоколониальной авантюры Запада в Афганистане, который англосаксы при прямом участии НАТО 20 лет превращали в рассадник терроризма, наркотрафика, преступности и экстремистских идеологий", - сказал секретарь российского Совбеза.

По его словам, опыт проведения таких форумов показывает, что "большинство стран мира осознает, какой деструктивный характер приобрела глобальная политика США и их сателлитов и насколько самоубийственным сегодня является бездумное подчинение Западу".