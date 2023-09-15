Антонов: санкции США не вынудят Россию перестать защищать свои интересы

Властям Соединенных Штатов следует понять, что раскручивание санкционной спирали в отношении России никуда не ведет и Москва не откажется от защиты своих интересов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Так он отреагировал на новые ограничительные меры со стороны Вашингтона. Он назвал это «дорогой в никуда». При этом Москва будет отстаивать принципы равноправия и неделимости безопасности в международных отношениях. Дипломат указал, что недавние саммиты «Россия-Африка», БРИКС и «Группы двадцати» показали, что в этом деле у РФ немало сторонников и единомышленников. По словам посла, США надеются обрушить российскую экономику, изобретая «дополнительные способы нанесения урона нашей стране».