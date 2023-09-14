В МИД РФ прокомментировали отправку гуманитарной помощи в Афганистан
Россия продолжит работу по поддержке населения Афганистана. Таким образом в МИД РФ прокомментировали отправку гуманитарной помощи Кабулу.
В ведомстве отметили, что спецрейс Минобороны России в Афганистан был отправлен 14 сентября. В очередную гуманитарную помощь вошли 38 тонн пшеничной муки.
«Груз был собран силами афганской диаспоры в России. Эта гуманитарная акция демонстрирует особый положительный потенциал взаимодействия между государствами – через национальные диаспоры, поддерживающие свою родину», — говорится в тексте.
В МИД РФ пообещали продолжить работу по поддержке «дружественного населения Афганистана».
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