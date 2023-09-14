Лавров назвал особо перспективные сферы сотрудничества РФ и Мьянмы

Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Мьянмы Таном Све в Москве назвал особо перспективные сферы сотрудничества двух стран. В частности, он указал на энергетику и освоение космоса, передает «РИА Новости».

Лавров отметил, что в ходе переговоров он и Све «посмотрели на все сферы взаимодействия стран и уточнили вопросы, требующие дополнительного внимания», а также детально обсудили все актуальные направления.

«Особые перспективы мы отметили в области энергетики, мирного атома, гражданской авиации, телекоммуникационных технологий, космической деятельности, включая дистанционное зондирование Земли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, транспортной инфраструктуры», — сказал глава МИД РФ.