Песков не стал раскрывать дату отъезда Ким Чен Ына из РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает нецелесообразным называть дату отъезда лидера КНДР Ким Чен Ына из РФ, передает РИА Новости.
«Мы считаем, что нам было бы некорректно это говорить вместо северо-корейской стороны. Это, наверное, их прерогатива, поэтому здесь я не отвечу», - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ким Чен Ын приехал в Россию во вторник, 12 сентября. Его пригласил российский лидер Владимир Путин. На следующий день после прибытия северо-корейского руководителя стороны встретились на космодроме «Восточный».
Саммит глав двух государств в разных форматах продлился более 5 часов. Они осмотрели объекты космодрома, провели переговоры с участием делегаций, а после пообщались тет-а-тет. В завершение встречи прошел официальный обед.
Песков заявлял, что Россия и Северная Корея - соседи, поэтому они «реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования».