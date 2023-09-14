Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности Кремля напряженностью между Баку и Ереваном, передает РИА Новости.

«Мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту», - подчеркнул Песков.

По его словам, Россия - надежный гарант безопасности. Также он сообщил о продолжении контактов с Арменией и Азербайджаном.

Песков отметил, что Москва призывает обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, «которые 2 года тому назад были подписаны, с учетом, конечно, тех новых реалий, которые появились с тех пор».

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась осенью 2020 года. На линии соприкосновения войск начались бои. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия, Россия выступила посредником на переговорах, после чего направила своих миротворцев в регион. Азербайджану были официально переданы Агдамский, Лачинский и Кельбаджарские районы.