Президент России Владимир Путин подарил главе КНДР перчатку от скафандра, побывавшего в космосе, и карабин российского производства. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин получил от Ким Чен Ына карабин, сделанный в Северной Корее. Песков отметил, что были и другие презенты. По его словам, Кремль предпочитает «особо не публичить» обмен подарками между лидерами государств.

Напомним, что Ким Чен Ын приехал в Россию во вторник, 12 сентября, по приглашению российского лидера. В среду, 13 сентября, они встретились на космодроме «Восточный».

Саммит глав двух государств в разных форматах продлился больше 5 часов. Они осмотрели объекты космодрома, провели переговоры с участием делегаций, а после пообщались тет-а-тет.