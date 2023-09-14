Песков рассказал, какие подарки подарили друг другу Путин и Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин подарил главе КНДР перчатку от скафандра, побывавшего в космосе, и карабин российского производства. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин получил от Ким Чен Ына карабин, сделанный в Северной Корее. Песков отметил, что были и другие презенты. По его словам, Кремль предпочитает «особо не публичить» обмен подарками между лидерами государств.
Напомним, что Ким Чен Ын приехал в Россию во вторник, 12 сентября, по приглашению российского лидера. В среду, 13 сентября, они встретились на космодроме «Восточный».
Саммит глав двух государств в разных форматах продлился больше 5 часов. Они осмотрели объекты космодрома, провели переговоры с участием делегаций, а после пообщались тет-а-тет.
Путин заявлял, что Ким Чен Ын в ходе своего визита также посетит заводы в Комсомольск-на-Амуре, а во Владивостоке ознакомится с возможностями Тихоокеанского флота и осмотрит несколько объектов Академии наук РФ, где изучается биология моря