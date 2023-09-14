Дмитрий Песков рассказал о подарках Владимира Путина Ким Чен Ыну
Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну карабин отечественного производства и перчатку от космического скафандра, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что перчатка, подаренная лидеру КНДР, несколько раз была в космосе. По его словам, главы государств подарили друг другу карабины, сувенир Ким Чен Ына сделан северокорейскими мастерами, передает ТАСС.
Ранее северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына».