В Кремле указали на отсутствие понимания логики введения и снятия санкций

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вряд ли их могут объяснить в самой Европе.

«Ограничения против всех предпринимателей, изъятие частной собственности, посягательство на активы противоречат всем законам и международному законодательству», — отметил он.

Также официальный представитель Кремля заявил, что есть бизнесмены, которые ради снятия рестрикций готовы переходить на антироссийские позиции, а есть те, кто отстаивают свою позицию в судах.