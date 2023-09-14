В Кремле указали на отсутствие понимания логики введения и снятия санкций
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вряд ли их могут объяснить в самой Европе.
«Ограничения против всех предпринимателей, изъятие частной собственности, посягательство на активы противоречат всем законам и международному законодательству», — отметил он.
Также официальный представитель Кремля заявил, что есть бизнесмены, которые ради снятия рестрикций готовы переходить на антироссийские позиции, а есть те, кто отстаивают свою позицию в судах.
Ранее власти ЕС подтвердили, что три российских предпринимателя исключены из санкционного списка: глава группы ЕСН Григорий Берёзкин, экс-глава Ozon Александр Шульгин, совладелец «Нортгаза» Фархад Ахмедов. Также ограничения не продлили в отношении погибшего полковника ВС РФ, Героя России Георгия Шуваева.