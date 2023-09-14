Лавров заявил о готовности рассматривать предложения по Украине

Все серьезные предложения по урегулированию конфликта на Украине, учитывающие законные интересы РФ, будут рассмотрены в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Мьянмы Тан Све.

"Мы готовы рассмотреть любые серьезные предложения, которые будут учитывать реалии на земле и базовые законные интересы РФ", - сказал министр.

Он напомнил, что несколько стран глобального Юга уже направили России инициативы по урегулированию конфликта на Украине "из, очевидно, искренних побуждений".