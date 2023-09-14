В России отреагировали на оговорку немецкого министра о Кенигсберге
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, назвавшего Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Он рекомендовал представителю ФРГ изучить карту мира.
Лысков заявил, что немецкий министр «демонстрирует либо низкий уровень культуры, либо образования».
Он отметил, что главе Минобороны ФРГ стоит «не полагаться на свои знания, а взять в руки смартфон, открыть приложение с картой мира. Так, Писториус сможет увидеть, что «город называется Калининград», добавил руководитель пресс-службы правительства.
Ситуация произошла в среду во время дискуссии, которая была организована федеральной академией политики безопасности. Именно тогда министр допустил такое высказывание.
Ранее эксперт Александр Камкин в эфире радио Sputnik назвал заявление Писториуса «оговоркой по Фрейду». По его словам, политики в Германии «прекрасно знают название "Калининград"».