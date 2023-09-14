В России отреагировали на оговорку немецкого министра о Кенигсберге

Лысков заявил, что немецкий министр «демонстрирует либо низкий уровень культуры, либо образования».

Он отметил, что главе Минобороны ФРГ стоит «не полагаться на свои знания, а взять в руки смартфон, открыть приложение с картой мира. Так, Писториус сможет увидеть, что «город называется Калининград», добавил руководитель пресс-службы правительства.

Ситуация произошла в среду во время дискуссии, которая была организована федеральной академией политики безопасности. Именно тогда министр допустил такое высказывание.