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В России отреагировали на оговорку немецкого министра о Кенигсберге

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, назвавшего Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Он рекомендовал представителю ФРГ изучить карту мира.

В России отреагировали на оговорку немецкого министра о Кенигсберге
© РИА Новости

Лысков заявил, что немецкий министр «демонстрирует либо низкий уровень культуры, либо образования».

Он отметил, что главе Минобороны ФРГ стоит «не полагаться на свои знания, а взять в руки смартфон, открыть приложение с картой мира. Так, Писториус сможет увидеть, что «город называется Калининград», добавил руководитель пресс-службы правительства.

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Ситуация произошла в среду во время дискуссии, которая была организована федеральной академией политики безопасности. Именно тогда министр допустил такое высказывание.

Ранее эксперт Александр Камкин в эфире радио Sputnik назвал заявление Писториуса «оговоркой по Фрейду». По его словам, политики в Германии «прекрасно знают название "Калининград"».

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