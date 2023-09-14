Российские дипломаты обратятся в МИД Австрии из-за угроз

Российские дипломаты намерены подать ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США Даниэля Вартко на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Об этом заявил руководитель делегации РФ Константин Гаврилов, пишет ТАСС.

По словам российского дипломата, представитель США Даниэль Вартко «взяв слово вне очереди» на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, «чуть ли не в истерике закричал, что все, что говорится, - это обвинения, ложь и неправда».

«Когда он начал это говорить, я уже начал вставать покидать зал, не вступать же в эту полемику. А он сказал (…), что вот вы, делегаты российские, вся Российская Федерация, повторите судьбу [погибшего при крушении самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина», - заявил он.

Константин Гаврилов отметил, что так и не понял, в адрес кого были высказаны угрозы -

делегации или лично руководителя, но российская сторона собирается потребовать объяснений.

«Отправляем через час ноту в Министерство иностранных дел Австрии, которое обеспечивает безопасность российских дипломатов, с просьбой потребовать объяснений с американского представителя Даниэля Вартко. Впервые такое допускается», - заметил он.

Сотрудник МИД России также констатировал, что представители США явно «не умеют держать дипломатические удары».