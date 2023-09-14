Дипломаты РФ готовят ноту к МИД Австрии из-за угроз представителя США в Вене

Российские дипломаты готовят ноту к МИД Австрии из-за угроз представителя американской делегации Даниэля Вартко на прошедшем в среду заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

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Он рассказал, что накануне после его выступления представитель США Даниэль Вартко, "взяв слово вне очереди, чуть ли не в истерике закричал, что все, что говорится, - это обвинения, ложь и неправда".

"Когда он начал это говорить, я уже начал вставать покидать зал, не вступать же в эту полемику. А он сказал <...>, что вот вы, делегаты российские, вся Российская Федерация, повторите судьбу [погибшего при крушении самолета руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина", - добавил он.

"Я так и не понял, что это означает, - угрозы в адрес делегации, лично в адрес руководителя или кого? - продолжил Гаврилов. - Мы, естественно, доложили в центр. Отправляем через час ноту в Министерство иностранных дел Австрии, которое обеспечивает безопасность российских дипломатов, с просьбой потребовать объяснений с американского представителя Даниэля Вартко. Впервые такое допускается, мы несколько были смущены".

По словам дипломата, такое поведение представителя США означает, что "люди уже не готовы, не умеют держать дипломатические удары".