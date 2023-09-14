В Госдуме высказались о возможной блокировке WhatsApp

«Многие привыкли к WhatsApp, многие пользуются с точки зрения бытовых условий. Да, Meta (признана в России экстремистской и запрещена — прим. «Ленты.ру») находится у нас под запретом Роскомнадзора, и есть определенные санкции. Я думаю, что Горелкин высказал свою точку зрения. Она не обсуждалась ни на комитете, я не слышал ни позицию Роскомнадзора, ни позицию силовых структур, поэтому преждевременно гнать ветер в паруса. Анонсировали — еще не значит показали. Будем смотреть по факту, как это будет работать, насколько это будет критично и будет ли это воздействовать на наших граждан. Есть Telegram-каналы, и далеко недружественные, даже вражеские, и они работают и достаточно активно», — высказался Ющенко.