Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на заявление одного из официальных представителей сил обороны Украины о российских журналистах. Речь идет об американском трансгендере Саре Эштон-Чирилло – он заявил, что будет убивать пророссийских журналистов ради «Бога и полного освобождения».

Захарова назвала такую выходку «зомби-апокалипсисом».

«Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», - написала она.

Журналистка Сара Эштон-Чирилло стала одним из официальных представителей сил обороны Украины в начале августа. Она вступила в ряды украинских военнослужащих в октябре 2022 года, была медиком в территориальной обороне.