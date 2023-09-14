МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Молдавии

Вызванному в среду в МИД России временному поверенному в делах Республики Молдова в РФ Серджиу Гончеренко заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением Кишинева о высылке из страны руководителя информагентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова, этот шаг не останется без ответа. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.