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МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Молдавии

Вызванному в среду в МИД России временному поверенному в делах Республики Молдова в РФ Серджиу Гончеренко заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением Кишинева о высылке из страны руководителя информагентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова, этот шаг не останется без ответа. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании, - указали в министерстве. - Очередной недружественный шаг молдавских властей не останется без адекватного ответа с российской стороны".

РФ требует от Молдавии прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов.

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