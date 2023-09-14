Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею, российский лидер согласился.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Ранее Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате с глазу на глаз на космодроме Восточный.

Также Ким Чен Ын заявил, что встреча с Путиным — особенная.