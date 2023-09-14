В Совфеде назвали плевком в лицо слова Польши о «так называемом освобождении»

Слова замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика о «так называемом освобождении» являются откровенным плевком в лицо советским солдатам. Так заявление польских властей прокомментировал в Telegramзампред Совета Федерации, глава комитета по международным делам Константин Косачев.

Сенатор напомнил, что советские солдаты ценой своей жизни не допустили того, чтобы на территории Польши вновь появились концентрационные лагеря вроде Освенцима и Майданека.

«Около 600 тысяч наших солдат навсегда остались на польской земле, чтобы Польша не была под игом нацизма (...) Более полутора миллионов получили ранения. Это больше половины наших потерь за освобождение всей Европы», — заявил он.

Косачев подчеркнул, что сегодняшняя Польша потеряла и память, и совесть.