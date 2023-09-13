В Венгрии оценили слова Путина о советских танках в Будапеште

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш поприветствовал слова президента России Владимира Путина о том, что внешняя политика СССР, когда советские танки ввели в Венгрию и Чехословакию, была ошибочной. Его слова приводит ТАСС.

«Очевидно, что мы можем ... только приветствовать. Это продолжение хорошей практики, которая началась в 1991-1992 годах. Было бы неплохо, если бы слова российского президента появились в российских учебниках истории», — заявил Гуйяш.

Ранее Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) признал, что ввод советских войск на венгерскую территорию в 1956 году был ошибкой.

«Мы уже давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», — сказал Путин.

Так он ответил на слова модератора, который процитировал политиков Чехии и Венгрии о том, что «СССР вел себя как колонизатор, когда вводил танки в Прагу или Будапешт».