Путин и Ким Чен Ын обсудили непростую ситуацию на Корейском полуострове
Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в личной беседе обсудили непростую ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Конечно, лидеры в беседе с глазу на глаз обменялись детально мнениями о ситуации в мире, о ситуации в регионе, которая тоже весьма и весьма непроста», — сказал он.
Песков отметил, что оценку этому также дал Ким Чем Ын. По его словам, пояснения главы КНДР «были весьма интересны» Путину.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию сегодня, 13 сентября, на бронированном поезде. Его встреча с Путиным произошла на космодроме Восточный.
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