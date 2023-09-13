Песков сообщил, что Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в мире и регионе
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в беседе тет-а-тет обсудили ситуацию в мире и регионе, лидер КНДР дал свои оценки. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, лидеры в беседе с глазу на глаз обменялись детально мнениями о ситуации в мире, о ситуации в регионе, которая тоже весьма и весьма непроста", - рассказал Песков.
Песков добавил, что "свои пояснения давал" Ким Чен Ын, "что было весьма интересно для президента Путина".