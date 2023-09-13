Песков ответил на вопрос об ответном визите Путина в КНДР

В ближайшее время визита в КНДР президента России Владимира Путин пока что не планируется, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что ближайшее время РФ и Северная Корея будут пытаться договориться об организации межправительственной комиссии.

Ответный визит Путина в Северную Корею не планируется, — сказал Песков.

Путин ранее заявил, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям. Также Путин отметил, что у РФ и КНДР много совместных интересных проектов, в том числе в сфере транспортного сообщения, логистики, возобновлении работы морского порта, а также России есть что предложить Северной Корее в сфере сельского хозяйства.

До этого в Сети появилось видео встречи Путина с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Российский лидер заявил, что очень рад видеть своего коллегу. Тот в свою очередь поблагодарил Путина за приглашение и теплый прием.