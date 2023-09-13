Пашинян: Армения больше не может рассчитывать на защиту России

Россия больше не может выступать гарантом безопасности Армении из-за спецоперации на Украине, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью изданию Politico. По его словам, после начала СВО расклад сил в регионе изменился.

Пашинян отметил, что для России возросла стратегическая важность отношений с Азербайджаном и Турцией, и это оказало влияние на работу российских миротворцев в Карабахе. По его мнению, он со своей задачей не справляются, так как «сохраняется проблемная ситуация в Лачинском коридоре». При этом армянский премьер добавил, что ситуация вряд ли была бы лучше в случае отсутствия миротворцев в регионе.

Премьер также указал на то, что Армения больше не может рассчитывать на защиту не только России, но и какой-либо другой страны. Он пояснил, что необходимо долгое время, прежде чем Баку сможет рассматривать западные страны в качестве гаранта безопасности. По его словам, их поддержка пока недостаточна для реализации Ереваном своих планов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ никогда не была и не будет врагом для Армении. Она подчеркнула, что решение о признании Карабаха частью Азербайджана принял Ереван, а потому не стоит возлагать за это ответственность на Москву.