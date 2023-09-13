В Госдуме заявили о возможном визите делегации в КНДР

Перспективы и возможные сроки визита делегации Государственной думы РФ в КНДР прорабатываются на рабочем уровне. Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, передает ТАСС.

Он отметил, что в ближайшее время депутаты не смогут посетить Северную Корею. В начале октября должна состояться международная парламентская конференция Россия — Латинская Америка, и только после ее завершения у законодателей появится время для визита в Пхеньян, уточнил Новиков.

"На рабочем уровне прорабатываются перспектива, сроки визита делегации Госдумы [в КНДР]", — сказал депутат Госдумы.

13 сентября российский президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. После завершения встречи глава Кремля рассказал, что обсудил с северокорейским лидером ситуацию в регионе и развитие двусторонних отношений. В частности, были подняты вопросы сотрудничества в сферах транспортного сообщения и сельского хозяйства.