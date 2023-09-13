Захарова отреагировала на выпады Подоляка в адрес Китая и Индии

Днем ранее он заявил, что интеллектуальный потенциал двух сторон является слабым. По его словам, страны якобы не анализируют «последствия собственных шагов». Подоляк считает, что эти государства зарабатывают на военном конфликте, как и Турция.

«Стоящий на трех свиньях плоский диск с надписью Украина, угадала?», — написала Захарова.

На высказывание советника главы офиса президента Украины ранее отреагировала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она призвала Подоляка выступить с разъяснениями.

Сегодня Подоляк заявил, что его слова о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая вырвали из контекста, из-за чего были неправильно поняты.