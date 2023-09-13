В МИД России пообещали ответить на депортацию главы Sputnik Молдова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России на депортацию главы Sputnik Молдова «обязательно последует». Ее комментарий опубликован на сайте МИД.

Захарова отметила, что Москва потребовала от профильных международных структур дать оценку действиям Кишинева.

«Взятый молдавскими властями курс на подавление любых проявлений инакомыслия и искоренение неугодных источников информации приобретает все более гротескные формы», - заявила представитель МИД.

По данным агентства, днем 13 сентября в МИД прибыл временный поверенный в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко.

13 сентября глава Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил, что его депортируют из Молдавии. Ему выдали постановление о депортации первым же рейсом и предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.

По словам Денисова, по дороге в аэропорт ему вручили копию решения о том, что он должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности. В документе «было что-то написано про информационную деятельность», рассказал он.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал депортацию, заявив, что «разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений».