В МИД России рассказали об особенностях сотрудничества с КНДР

Россия будет развивать с Северной Кореей взаимовыгодное сотрудничество, не зависящее от «незаконного» давления Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-1».

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Лавров заявил, что Россия и КНДР, как договорились руководители стран президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, будут развивать «взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада».

Ранее во Владивостоке завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына. Встреча в разных форматах длилась около пяти часов.