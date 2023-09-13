В МИД РФ предупредили о готовности ответить на действия Эстонии

Россия готова дать быстрый и крайне жесткий ответ Эстонии при реализации Таллином угрозы конфискации российских активов и передачи их Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

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"Мы расцениваем и рассматриваем любые попытки изъятия российских активов как вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность, - пояснил российский дипломат.

По словам Захаровой, такие инициативы эстонской стороны, в случае воплощения в жизнь, будут расцениваться как воровство

Также Захарова назвала злонамеренным план по принятию эстонским парламентом закона, допускающего конфискацию российского имущества в этой прибалтийской стране.

"Идея упомянутого законопроекта вписывается в агрессивную антироссийскую линию эстонского правительства, для реализации которой политический истеблишмент Эстонии не брезгает уже ничем", - резюмировала официальный представитель Министерства иностранных дел России.