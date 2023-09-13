Лавров заявил о нарушении Западом контрактных обязательств

Запад нарушает контрактные обязательства, поставляя Киеву технику СССР и России, так как направление подобных типов вооружений требует одобрения самой Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос журналистов, передает ТАСС.

«Они [страны Запада] нарушили все возможные контрактные обязательства, в частности, направляя огромное количество оставшейся на Западе советско-российской военной техники, направляя это все киевскому режиму», — заявил министр.

Он отметил, что подобная практика является грубейшим нарушением сертификатов конечного пользования, в соответствии с которыми без согласия продавца это вооружение никуда не может быть направлено.