Сенатор Климов назвал хамством депортацию руководителя Sputnik Молдова

«То, как это было сделано — это очевидная показуха. При этом эта показуха рассчитана, прежде всего, как мне кажется, не на реальных хозяев нынешних руководителей Молдовы. То есть там дана команда на обострение, эта команда выполняется. То, что касается способа выдворения, если я правильно проинформирован, это было сделано вообще вне всякого соблюдения прав и свобод человека, то есть как какого-то бандита его задержали и тут же доставили в аэропорт... Хамство в чистом виде, причём хамство целенаправленное и явно санкционированное, и оно подогревается зарубежными центрами, цель которых — уничтожение нашей страны», — заявил собеседник RT.